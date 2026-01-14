"2026 Eskişehir Yılı" İçin Büyükşehir ve Esnaftan Güç Birliği - Son Dakika
"2026 Eskişehir Yılı" İçin Büyükşehir ve Esnaftan Güç Birliği

14.01.2026 16:33  Güncelleme: 17:44
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile 2026 Eskişehir Yılı kapsamında yürütülecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ünlüce, esnaf ve sanatkarların deneyimlerinin önemine dikkat çekerek, birlikte atılacak adımları vurguladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyeleriyle "2026 Eskişehir Yılı" kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

2026 Eskişehir Yılı dolayısıyla Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Ünlüce'ye, EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile Başkan Danışmanı Ayhan Kavas eşlik etti.

"2026 Eskişehir Yılı, kentimizin potansiyelini ortaya koyacağımız, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğimiz bir yıl olacak"

Ünlüce, "Esnafımız ve sanatkarlarımızla aynı masa etrafında buluşmak, onların deneyimlerini ve beklentilerini dinlemek bizler için çok kıymetli. Üretimi, emeği ve dayanışmayı merkeze alan adımlarımızı hep birlikle 2026 Eskişehir Yılı'nda da atmaya devam edeceğiz. Birlik Başkanımız Ekrem Birsen başta olmak üzere büyük bir nezaketle bizleri ağırlayan tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 2026 Eskişehir Yılı, kentimizin potansiyelini ortaya koyacağımız, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğimiz bir yıl olacak" diye konuştu.

Birsen ise esnafın kentin lokomotif güçlerinden biri olduğunu belirterek, 2026 Eskişehir Yılı çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

