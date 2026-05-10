ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen 2026 Gelibolu Triatlonu başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından desteklenen Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen '2026 Gelibolu Triatlonu' başladı. Sporcular saat 07.30'da Eceabat ilçesindeki Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasında son hazırlıklarını yaptı. Farklı yaş gruplarından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışın startını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından verildi. Sporcular 1,9 kilometre yüzme yarışının ardından, 90 kilometrelik bisiklet daha sonra 21 kilometrelik koşu parkurunun ardından yarışı tamamlayacak.

'BU SENE ORGANİZASYON OLARAK ÇOK İYİ NOKTALARA GELDİK'

Heyecan dolu bir organizasyonda olduklarını söyleyen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Doğayla birlikte iç içe ve tarihimizle birlikte iç içe başka bir organizasyon yok. Her yıl burada olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Buranın müdavimi sporcularımız var. Her sene geliyorlar. Bu sene organizasyon olarak çok iyi noktalara geldik. Her yıl üstüne koyuyoruz. Şu anda 200 civarı bir sporcumuz var. Belki önümüzdeki yıl farklı etkinliklerle bu sayıyı 2, 3 misline çıkartmayı planlıyoruz. Burada güzel bir organizasyon sinerjisi yarattık. Yıllardır organizasyonla ilgili bir kurumsallık oluştu" dedi.