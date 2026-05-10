2026 Gelibolu Triatlonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Gelibolu Triatlonu Başladı

2026 Gelibolu Triatlonu Başladı
10.05.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Eceabat'ta 200 sporcunun katıldığı 2026 Gelibolu Triatlonu heyecanla başladı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen 2026 Gelibolu Triatlonu başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından desteklenen Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen '2026 Gelibolu Triatlonu' başladı. Sporcular saat 07.30'da Eceabat ilçesindeki Eski Jandarma Kampı'ndaki başlangıç noktasında son hazırlıklarını yaptı. Farklı yaş gruplarından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışın startını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından verildi. Sporcular 1,9 kilometre yüzme yarışının ardından, 90 kilometrelik bisiklet daha sonra 21 kilometrelik koşu parkurunun ardından yarışı tamamlayacak.

'BU SENE ORGANİZASYON OLARAK ÇOK İYİ NOKTALARA GELDİK'

Heyecan dolu bir organizasyonda olduklarını söyleyen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Doğayla birlikte iç içe ve tarihimizle birlikte iç içe başka bir organizasyon yok. Her yıl burada olmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Buranın müdavimi sporcularımız var. Her sene geliyorlar. Bu sene organizasyon olarak çok iyi noktalara geldik. Her yıl üstüne koyuyoruz. Şu anda 200 civarı bir sporcumuz var. Belki önümüzdeki yıl farklı etkinliklerle bu sayıyı 2, 3 misline çıkartmayı planlıyoruz. Burada güzel bir organizasyon sinerjisi yarattık. Yıllardır organizasyonla ilgili bir kurumsallık oluştu" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Gelibolu Triatlonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:21:55. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 Gelibolu Triatlonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.