2026-KPSS Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026- KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 6 Eylül'de uygulanacak 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, 6 Eylül'de saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.