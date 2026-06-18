2026 Lujiazui Forumu Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nun açılış töreninde Shanghai Uluslararası Finans Merkezi'nde Açık Deniz Finansmanının Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı yayımlandı, 17 Haziran 2026.
İki gün süren forum çarşamba günü Shanghai kentinde başlamıştı. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)
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