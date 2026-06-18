2026 Lujiazui Forumu Shanghai'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Lujiazui Forumu Shanghai'da Başladı

18.06.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shanghai'da 2026 Lujiazui Forumu açıldı, Açık Deniz Finansmanına yönelik eylem planı duyuruldu.

SHANGHAİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Lujiazui Forumu'nun açılış töreninde Shanghai Uluslararası Finans Merkezi'nde Açık Deniz Finansmanının Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı yayımlandı, 17 Haziran 2026.

İki gün süren forum çarşamba günü Shanghai kentinde başlamıştı. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Etkinlikler, Shanghai, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Lujiazui Forumu Shanghai'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:40:49. #7.12#
SON DAKİKA: 2026 Lujiazui Forumu Shanghai'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.