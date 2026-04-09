İSİG Meclisi Mart Ayı Raporu: En Az 148 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2026 yılının mart ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre mart ayında en az 148 işçi hayatını kaybetti, böylece yılın ilk üç ayında yaşamını yitiren işçi sayısı 432'ye ulaştı. Ölümlerin üretim süreçleri, çalışma koşulları ve denetim eksiklikleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Raporda, iş kazalarının patronların maliyet hesapları, daha az işçiyle daha fazla iş yaptırılması, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve sendikal hakların engellenmesi nedeniyle 'iş cinayeti' olarak tanımlandığı açıklandı. Mart ayında ölen işçiler arasında 16 kadın ve en az 15 göçmen işçi bulunuyor, göçmenlerin çoğu Suriyeli. Ölen işçilerin en az 3'ü sendika üyesi, 145'i sendikasız olarak belirtildi.

İş cinayetlerinin en fazla İstanbul'da (22) meydana geldiği, Antalya, İzmir ve Gaziantep'te de yüksek sayıda ölüm kaydedildiği bildirildi. Ölüm nedenleri arasında trafik kazaları, kalp krizi, yüksekten düşme ve ezilme öne çıkıyor. Raporda ayrıca, Antalya'da bir serada çıkan yangında hamile bir Suriyeli işçi ve çocuklarının öldüğü olay da yer aldı, tarım işçilerinin sigortasız çalıştığına dikkat çekildi.

İSİG Meclisi, mart ayında hayatını kaybeden işçileri anarak, iş cinayetlerinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.