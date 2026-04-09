İSİG Meclisi Mart Ayı Raporu: En Az 148 İşçi Hayatını Kaybetti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2026 yılının mart ayında en az 148 işçinin iş cinayetleri sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk üç ayda toplamda 432 işçi yaşamını yitirdi. Ölümler, kötü çalışma koşulları ve denetim eksiklikleriyle ilişkili olduğu belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2026 yılının mart ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre mart ayında en az 148 işçi hayatını kaybetti, böylece yılın ilk üç ayında yaşamını yitiren işçi sayısı 432'ye ulaştı. Ölümlerin üretim süreçleri, çalışma koşulları ve denetim eksiklikleriyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

Raporda, iş kazalarının patronların maliyet hesapları, daha az işçiyle daha fazla iş yaptırılması, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve sendikal hakların engellenmesi nedeniyle 'iş cinayeti' olarak tanımlandığı açıklandı. Mart ayında ölen işçiler arasında 16 kadın ve en az 15 göçmen işçi bulunuyor, göçmenlerin çoğu Suriyeli. Ölen işçilerin en az 3'ü sendika üyesi, 145'i sendikasız olarak belirtildi.

İş cinayetlerinin en fazla İstanbul'da (22) meydana geldiği, Antalya, İzmir ve Gaziantep'te de yüksek sayıda ölüm kaydedildiği bildirildi. Ölüm nedenleri arasında trafik kazaları, kalp krizi, yüksekten düşme ve ezilme öne çıkıyor. Raporda ayrıca, Antalya'da bir serada çıkan yangında hamile bir Suriyeli işçi ve çocuklarının öldüğü olay da yer aldı, tarım işçilerinin sigortasız çalıştığına dikkat çekildi.

İSİG Meclisi, mart ayında hayatını kaybeden işçileri anarak, iş cinayetlerinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:29:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.