2026 Mayıs Ayı Soğuk Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Mayıs Ayı Soğuk Rekoru

2026 Mayıs Ayı Soğuk Rekoru
22.06.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 yılı Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7. Mayıs'ı olarak kaydedildi. Sıcaklık 15,7°C.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 'Sıcaklık Analiz Raporu'na göre, 2026 yılı Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. 2026 yılı Mayıs ayı, 1991- 2020 normalleri mayıs ayı ortalamasının ise 1,4 derece altında gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mayıs ayına ait Sıcaklık Analiz Raporu yayımlandı. Rapordaki genel değerlendirmeye göre, 2026 yılı Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari illerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Antalya-Kale (Demre) ve Bartın'da ise mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

1991-2020 normalleri mayıs ayı ortalama sıcaklığının 17,1 derece olduğu belirtilen raporda, 2026 yılı Mayıs ayı sıcaklığının 15,7 derece gerçekleştiği belirtildi. 2026 yılı Mayıs ayının, 1991- 2020 normalleri mayıs ayı ortalamasının 1,4 derece altında kaldığı ifade edildi. Verilerin raporlanmaya başladığı 1971 de dahil olmak üzere son 56 yılın verilerine yer verilen raporda, "2026 yılı Mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçmiştir. 2026 yılı Mayıs ayında ekstrem sıcaklıklar, mayıs ayında en düşük sıcaklık eksi 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da tespit edilmiştir" denildi.

BÖLGELERE GÖRE MAYIS SICAKLIKLARI

Bölgelere göre yapılan değerlendirmede ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi haricindeki diğer 6 bölgenin tamamında uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığında düşüş yaşandı. Sadece Güneydoğu Anadolu'da artış gözlendi.

Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,4 derece iken, 2026 Mayıs ayı 17,1 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar, Marmara'da en düşük 1,9 derece Balıkesir'de, en yüksek 32,4 derece Edirne'de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklıklar 19 derece iken, 2026 Mayıs ayı 17,9 dereceye geriledi. Ekstrem sıcaklıklar Ege'de en düşük 0,4 derece Simav'da, en yüksek 34 derece Nazilli'de yaşandı.

Akdeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ortalama sıcaklıklar 19,7 derece iken, 2026 Mayıs ayı 18,5 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 0,1 derece Göksun'da, en yüksek 35,4 derece Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu'da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,1 derece iken, 2026 Mayıs ayı 13,1 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 0,6 derece Ulukışla'da, en yüksek 28,5 derece Çumra'da tespit edildi.

Karadeniz'de uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,7 derece iken, 2026 Mayıs ayı 14,4 dereceye geriledi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 0,3 derece Bayburt'ta, en yüksek ise 31,8 derece Bartın'da belirlendi.

Doğu Anadolu'da uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,9 derece iken, 2026 Mayıs ayı 12,2 dereceye düştü. Ekstrem sıcaklıklar en düşük eksi 2 derece Erzurum'da, en yüksek 31,3 derece Iğdır'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu'da Bölgesi uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,9 derece iken, 2026 Mayıs ayı 23,4 dereceye yükseldi. Ekstrem sıcaklıklar en düşük 4,8 derece Mardin'de, en yüksek 37,9 derece Ceylanpınar'da yaşandı.

Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Ardahan, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 Mayıs Ayı Soğuk Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu "Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti
Antalya’da YKS’ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü

09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
09:08
Satır satır açıklama yaptı Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
08:49
Sen ne yaptın öyle Muslera Dünya Kupası’nda geceye damga vuran iki büyük hata
Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:33
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı
Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:08:45. #.0.4#
SON DAKİKA: 2026 Mayıs Ayı Soğuk Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.