İç güvenlik ve sivil savunmaya odaklanan üç günlük 2026 Milipol Katar Fuarı, başkent Doha'daki Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde salı günü başladı. Etkinlik 270'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
DOHA, 21 Ekim (Xinhua) -- 2026 Milipol Katar Fuarı salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. İç güvenlik ve sivil savunmaya odaklanan üç günlük etkinlik, 270'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.
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21.10.2026 16:09:45. #.0.2#
SON DAKİKA: 2026 Milipol Katar Fuarı Doha'da başladı, 270'den fazla katılımcıyı ağırlıyor - Son Dakika
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