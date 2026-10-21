2026 Milipol Katar Fuarı Doha\'da başladı, 270\'den fazla katılımcıyı ağırlıyor

DOHA, 21 Ekim (Xinhua) -- 2026 Milipol Katar Fuarı salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. İç güvenlik ve sivil savunmaya odaklanan üç günlük etkinlik, 270'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.