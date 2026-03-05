BARSELONA, 5 Mart (Xinhua) -- 2026 Mobil Dünya Kongresi pazartesi günü İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.
Kongre organizatörlerine göre, ilk kez kurulan Çin Pavyonu'nda büyük Çinli şirketler China Mobile, China Unicom, Huawei, ZTE, Honor ve Xiaomi, mobil iletişim ve yapay zeka alanındaki en yeni teknolojilerini tanıtıyor.
2026 Mobil Dünya Kongresi Başladı
