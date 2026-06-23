2026\'nın En Önemli Yükselen Teknolojileri Açıklandı

DALİAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu'nda "2026'nın En Önemli 10 Yükselen Teknolojisi" başlıklı rapor açıklandı.

Rapora göre yapay zekanın yıllardır süren yazılım öncelikli gelişim sürecinin ardından, büyük etkiye sahip teknolojiler bundan böyle ekranların ötesine geçerek enerji, tıp, gıda ve malzeme gibi modern ekonomilerin temelini oluşturan fiziksel sistemlere dönüşüyor.

Dünya Ekonomik Forumu ve bilim yayıncısı Frontiers tarafından ortaklaşa yayımlanan rapor, yeni nesil temiz enerji, gelişmiş malzemeler, biyoteknoloji, yapay zeka ve kuantum teknolojisinin de aralarında bulunduğu ve beş yıl içerisinde sanayi, politika ve toplumu şekillendirmede en yüksek etkiye sahip olabilecek kilit önemdeki teknolojileri ortaya koyuyor.

Söz konusu 10 yeni teknoloji raporda şöyle sıralanıyor:

-Elektrikli araçlar ve binaların elektrik depolamasına ve ihtiyaç duyulduğunda bu elektriği şebekeye geri vermesine imkan sağlayan, her şeyin elektrik şebekesiyle entegre olduğu enerji sistemi,

-Bataryalarda kullanılabilecek kalitede lityumun, işlemin yavaş olduğu buharlaşma havuzlarının yerine, tuz düzlüklerinden saatler içinde özel tasarlanmış sistemler kullanılarak doğrudan çıkarılması,

-Binaları enerji tüketmeksizin serin tutabilen pasif radyatif soğutma malzemeleri,

-Doğada sonsuza dek çözülmeyen kimyasalların (PFAS), içme suyunun temizliğini sağlayabilmek için zararsız, doğal maddelere dönüştürülerek yok edilmesi,

-Gıda bileşenleri ve ilaçların fermantasyon yöntemiyle üretimini sağlayan hassas fermantasyon,

-İnsan vücudunun doğal hücresel taşıyıcılarını kullanarak ilaçların doğrudan hastalıklı hücreleri hedef almasına imkan veren eksozom aracılı ilaç iletimi,

-Hastanın bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini bulup yok etmesi için eğitilmesini sağlayan kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşıları,

-İlaç geliştirme süreçlerinde kuantum simülasyonunun kullanılması,

-Gerçek dünya senaryolarını öngören yapay zeka tabanlı dünya modelleri,

-Hassas dijital verilerin gelecekte kuantum bilgisayarlar tarafından ele geçirilmesini önlemek üzere tasarlanan kafes tabanlı kriptografi.