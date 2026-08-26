2026 Smarter Güney Amerika Fuarı Başladı
Sao Paulo'da düzenlenen fuarda 600'den fazla şirket yeni enerji teknolojilerini sergiliyor.
SAO PAULO, 26 Ağustos (Xinhua) -- 2026 The Smarter Güney Amerika Fuarı salı günü Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başladı. Üç gün sürecek fuarda yeni enerji sektöründe faaliyet gösteren 600'den fazla şirket en ileri teknolojilerini sergiliyor.
Fuara katılan yaklaşık 280 Çinli şirket de en yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.
Kaynak: Xinhua
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