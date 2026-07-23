2026 Su Yılı Yağışları Rekor Kırdı

Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılı yağışları, 9 aylık dönemde geçmiş yıllara göre en yüksek seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2026 Su Yılı 9 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde ekim-haziran döneminde metrekareye ortalama 674,6 kilogram yağış düştü.

1991-2020 yıllarını kapsayan su yılı normali metrekareye 518 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış ise metrekareye 383,6 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 2026 su yılı yağışları normaline göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 arttı. Böylece Türkiye genelinde 9 aylık su yılı yağışı son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yağışlar normaline göre Kastamonu çevrelerinde yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sinop, Malatya, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yüzde 20'ye varan düşüş gösterdi.

Balıkesir ve İzmir'in batısı ile Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Mersin, Niğde, Tokat, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde ise yağışlar normaline göre yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Tüm bölgelerde yağışlar normalin üzerinde gerçekleşti

Su yılı yağışları, Türkiye'nin tüm bölgelerinde hem normallerinin hem de geçen yılın aynı dönemindeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

Normaline göre en fazla artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Bu bölgeyi yüzde 44 ile Akdeniz, yüzde 34 ile Doğu Anadolu, yüzde 31 ile Ege, yüzde 24 ile Karadeniz, yüzde 18 ile İç Anadolu ve yüzde 11 ile Marmara izledi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yağışlar Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüzde 100'ün üzerinde artarken, Ege'de yüzde 80, Doğu Anadolu'da yüzde 77, Marmara'da yüzde 57, İç Anadolu ve Karadeniz'de yüzde 19 yükseldi.

Su yılı 9 aylık kümülatif yağışları Akdeniz Bölgesi'nde son 66, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son 38, İç Anadolu Bölgesi'nde son 15, Ege Bölgesi'nde son 11 ve Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

En fazla yağış Rize'de, en az Iğdır'da

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 1271,9 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 335,5 kilogramla Iğdır'da kaydedildi.

Su yılı yağışları Ardahan ve Bursa'da normalleri civarında, Sinop ve Tekirdağ'da normallerinin altında, diğer illerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Ordu, Osmaniye, Tokat, Manisa, Niğde ve Giresun'da son 66 yılın en yüksek 9 aylık su yılı yağış seviyesine ulaşıldı.

Bingöl, Bitlis, Kayseri, Sivas ve Tunceli'de son 38, Van'da son 32, Gaziantep'te ise son 30 yılın en yüksek yağış seviyesi kaydedildi.

Türkiye genelinde 2026 su yılının 9 aylık döneminde ortalama 104,3 gün yağış görüldü. 1991-2020 dönemini kapsayan yağışlı gün sayısı normali ise 89,6 gün olarak hesaplandı.