2026 TUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (2026-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Mayıs'ta tercihlerin alındığı 2026-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
