2026-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-29 Temmuz tarihlerinde tercihleri alınan 2026-YDUS'un ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.???????
Kaynak: AA
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