2026 Yılı İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, 2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Salonundaki toplantıda, mart ayı sonu itibarıyla 458 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerin 338'inin genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 120'sinin ise belediyelerin imkanlarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Toplam bedeli 192 milyar 62 milyon lira olan bu projelerin 2026 yılı ödeneğinin 29 milyar 427 milyon lira olduğunu belirten Şahin, mart ayı sonu itibarıyla 4 milyar 628 milyon lira harcama yapılarak yüzde 16 nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade etti.

Genel ve özel bütçeli kuruluşların üzerinde çalıştığı 338 projenin bedelinin 170 milyar 257 milyon lira olduğunu aktaran Şahin, "2026 yılı ödeneği ise 19 milyar 272 milyon lira olup mart ayı sonu itibarıyla 1 milyar 925 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 10 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Şahin, belediyelerce yürütülen 120 projenin bedelinin 21 milyar 804 milyon lira olduğunu söyledi.

Bu yıl ki ödeneğin 10 milyar 155 milyon lira olduğunu, mart ayı sonu itibarıyla 2 milyar 702 milyon lira harcama yapıldığını ve yüzde 27 nakdi gerçekleşme sağlandığını dile getiren Şahin, yatırımcı kuruluşlar ve belediyelerce yapılan harcamanın 2 milyar 540 milyon lira ile en çok diğer kamu hizmetleri sektöründe olduğunu ifade etti.

Bunu sırasıyla ulaştırma-haberleşme sektörünün 932 milyon lira ve eğitim sektörünün 664 milyon lira ile takip ettiğini aktaran Şahin, "458 projeden 18'i tamamlanarak hizmete alınmış, 291 proje devam etmekte, 65'i ihale aşamasında, 83 projeye başlanmamış, 1 proje ise tasfiye edilmiştir." diye konuştu.