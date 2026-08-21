2026-YKS'de Geleceğin Mesleklerine Yoğun İlgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirmelerinde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) geleceğin mesleklerine yönelik açılan 58 programa bu yıl 16 bin 406 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk yılında öğrencilerle buluştu.

Yeni açılan yapay zeka odaklı disiplinler arası programlar ilk 100, 500 ve 1000 başarı sıralamasından öğrenciler tarafından tercih edildi.

2026-YKS tercih kılavuzuna Tarih ve Yapay Zeka, Felsefe ve Yapay Zeka, İşletme ve Yapay Zeka, Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Paramedik ve Balıkçılık Teknolojisi lisans programları eklendi.

Ön lisans düzeyinde ise Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama, Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, İlaç Üretim Teknolojisi, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Laboratuvar Hayvanları ve Balıkçılık Teknolojisi programları ilk kez öğrenci aldı.

İşletme ve Yapay Zeka programını ilk 1000'den 10 öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin 7'si ilk 500, biri ise ilk 100 içerisinde yer aldı. Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk 1000 içerisinden 3 öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin 2'si ilk 500'de yer aldı. Tarih ve Yapay Zeka programını da ilk 1000'den bir öğrenci kazandı.

Son üç yılda açılan ve 2026-YKS yerleştirme verisi bulunan 58 programa, 16 bin 406 aday kayıt yaptırmaya hak kazandı.

En çok ilgiyi sağlık ile dijital teknolojileri buluşturan programlar gördü. Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 1042 öğrenciyle tüm yeni programlar arasında ilk sırada yer aldı. Bu programı Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi 1014, Veri Bilimi ve Analitiği 902, Büyük Veri Analistliği 661 ve Yenilenebilir Enerji Teknikerliği 659 öğrenciyle takip etti.

Sağlık ile dijital teknolojileri buluşturan diğer programlardan Tele-Sağlık Teknikerliğini 533, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliğini ise 504 öğrenci kazandı. Veri Bilimi ve Analitiği programını 902, Büyük Veri Analistliği programını 661, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi programını 496 öğrenci kazandı.

Ön-Yüz Yazılım Geliştirme programını 444, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme programını 437, Yazılım Geliştirme programını ise 433 öğrenci tercih etti. Kurumsal Bilişim Uzmanlığına 353, Bilgi Güvenliği Teknolojisine 320, Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine 312 ve Bulut Bilişim Operatörlüğüne 266 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Yenilenebilir Enerji Teknikerliğine 659, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımına 630, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliğine 301, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliğine 272 ve Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliğine 249 öğrenci kayıt yaptırma imkanı elde etti.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programını 195, Karbon Yönetimi Teknikerliğini 177 ve Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliğini ise 138 öğrenci tercih etti.

"Amacımız üniversitelerimizi dinamik yapılar haline getirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde yürütülen dönüşüm kapsamında geleceğin mesleklerine yönelik açtıkları programlara gösterilen ilginin öğrencilerin tercihlerinde karşılık bulduğunu belirtti.

Yapay zeka, veri bilimi, dijital tarım, dijital sağlık, enerji ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda açtıkları programlarla bugünün ve geleceğin insan kaynağı ihtiyacını öncelediklerini ifade eden Özvar, yükseköğretimin değişen ihtiyaçlara cevap verme kapasitesini de güçlendirdiklerini vurguladı.

Adayların tercihlerinde bu dönüşümün güçlü bir karşılığı olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti bildiren Özvar, "Geleceğin mesleklerine yönelik programların ilk yıllarından itibaren yüksek başarı sıralamasındaki öğrenciler tarafından tercih edilmesi, gençlerimizin dünyadaki teknolojik ve ekonomik dönüşümü yakından takip ettiğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yükseköğretimdeki dönüşümü Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda sürdüreceklerini kaydeden Özvar, şunları kaydetti:

"Amacımız, üniversitelerimizi yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilen dinamik yapılar haline getirmek. Yeni programları iş gücü piyasasının ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz."