2026-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları ÖSYM'ce açıklandı
ÖSYM, 2026-YKS kapsamında milli sporcu adaylar için spor programlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek; kayıt hakkı kazananlar 7-11 Eylül'de üniversitelere başvuracak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 17-24 Ağustos'ta tercihleri alınan 2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Eylül'de başvurması gerekiyor.
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