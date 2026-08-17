2026-YKS Sporcu Yerleştirme Başvuruları Başladı - Son Dakika
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2026-YKS Sporcu Yerleştirme Başvuruları Başladı

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2026-YKS milli sporcu yerleştirme başvuruları 24 Ağustos'a kadar online yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) milli sporcu yerleştirme işlemleri başvuruları başladı.

2026-YKS Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için bugün başlayan başvuru süreci, 24 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda bireysel yapılacak tercihler işleme alınacak. Başvuruları kabul edilen adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapacak.

Adaylar, en fazla 8 tercih yapabilecek, değişiklik yapmak isteyenler belirlenen tarihler içinde tercihlerini değiştirebilecek.

Tercihlerle ilgili genel bilgilere, tercih edilebilecek yükseköğretim programlarına ve bu programların koşullarına, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AA

Ağustos, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026-YKS Sporcu Yerleştirme Başvuruları Başladı - Son Dakika

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