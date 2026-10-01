2026-YÖK-YKDS için başvuru süreci ÖSYM tarafından başlatıldı, 8 Ekim'de sona erecek. - Son Dakika
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2026-YÖK-YKDS için başvuru süreci ÖSYM tarafından başlatıldı, 8 Ekim'de sona erecek.

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ÖSYM, 28 Kasım'da uygulanacak 2026-YÖK-YKDS için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını 8 Ekim'e kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri, ais.osym.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek; kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumlarının Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçme Sınavı (2026-YÖK-YKDS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Kasım'da uygulanacak 2026-YÖK-YKDS'nin başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YÖK-YKDS Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
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