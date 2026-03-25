2026 Zhongguancun Forumu Başladı

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- 2026 Zhongguancun Forumu çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. "Teknolojik ve Endüstriyel İnovasyonun Tam Entegrasyonu" temalı forum 29 Mart'a kadar devam edecek.
100'den fazla ülke ve bölgeden 1000'den fazla konuğun katılması beklenen forumda 100'den fazla etkinlik düzenlenecek.
