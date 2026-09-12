2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmî Gazete’de yayımlandı - Son Dakika
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2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmî Gazete’de yayımlandı

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmî Gazete’de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı" ile çağrının ekinde bulunan "2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı" ile çağrının ekinde bulunan "2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Çağrının ekinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe tekliflerini hazırlarken esas alacağı "2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi" de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program'da ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2027-2029 döneminde, On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) hedefleri doğrultusunda makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve adil gelir dağılımına katkı sağlayacak şekilde fiyat istikrarının tesis edilmesi temel amaçtır. Bunun yanında verimlilik artışının desteklenmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesi ile beşeri sermayenin geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, iş gücü piyasasının etkinliğinin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılığın azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2027-2029 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmî Gazete’de yayımlandı - Son Dakika

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