2027 bütçesinde personel giderleri yüzde 28,8 artışla 6,3 trilyon liraya çıkıyor - Son Dakika
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2027 bütçesinde personel giderleri yüzde 28,8 artışla 6,3 trilyon liraya çıkıyor

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2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre personel giderleri için 6,3 trilyon lira öngörülüyor. Ödenek 2026'ya göre yaklaşık yüzde 28,8 artarken en büyük pay 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lirayla Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 6,3 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 27 trilyon 276 milyar 87 milyon 71 bin liralık bütçenin yaklaşık yüzde 23,2'si personel giderleri için kullanılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1 trilyon 113 milyar 830 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 523 milyar 662 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 501 milyar 511 milyon lira ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 370 milyar 769 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 312 milyar 696 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 193 milyar 601 milyon lira olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 107 milyar 980 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 96 milyar 714 milyon lira, İçişleri Bakanlığı için 93 milyar 376 milyon lira ayrıldı.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 807 milyar 411 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yükseköğretim kurumları personeli için 572 milyar 814 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 55 milyar 78 milyon lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 52,3 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için 43,1 milyar lira aktarımı yapılacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 19 milyar 135 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4,7 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 3,6 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 6,3 trilyon lira ayrılırken, bu tutar 2026 için 4,9 trilyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre personel giderleri ödeneği yaklaşık yüzde 28,8 arttı.

Sosyal güvenlik devlet primi için ise 2026'da 599,7 milyar lira gider öngörülürken bu tutar 2027'de yüzde 33,1 artışla 798 milyar 466 milyon 394 bin lira olarak belirlendi.

2027 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (Türk lirası) şöyle:

KurumlarPersonel GiderleriSos. Güv. Dev. Primi Gid.
Türkiye Büyük Millet Meclisi19.398.588.0002.213.156.000
Cumhurbaşkanlığı5.828.174.000369.840.000
Anayasa Mahkemesi780.829.00083.551.000
Yargıtay4.619.466.000558.651.000
Danıştay3.268.603.000356.526.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu1.572.883.000159.810.000
Sayıştay4.533.848.000534.069.000
Adalet Bakanlığı312.696.450.00034.503.419.000
Milli Savunma Bakanlığı501.511.431.00061.527.028.000
İçişleri Bakanlığı93.376.428.00018.156.621.000
Dışişleri Bakanlığı25.079.028.0002.167.403.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı41.602.494.0004.221.438.000
Milli Eğitim Bakanlığı1.794.496.617.000224.461.720.000
Sağlık Bakanlığı1.113.829.497.000134.906.716.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı6.043.261.0001.001.982.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı107.980.442.00017.062.166.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı1.894.412.000250.530.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı26.916.873.0003.462.316.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı6.524.083.000818.967.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı28.281.690.0003.715.412.000
Ticaret Bakanlığı30.393.103.0003.345.560.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı4.484.536.000690.883.000
Tarım ve Orman Bakanlığı96.713.663.00012.498.756.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği434.112.00053.282.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı30.314.776.0002.447.173.000
Jandarma Genel Komutanlığı370.768.699.00035.230.743.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı17.567.720.0002.052.963.000
Emniyet Genel Müdürlüğü523.661.597.00074.937.823.000
Diyanet İşleri Başkanlığı193.601.228.00024.764.560.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı12.165.988.0001.485.166.000
Gelir İdaresi Başkanlığı62.151.129.0007.391.753.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü14.989.577.0002.307.337.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü3.323.596.000554.310.000
Göç İdaresi Başkanlığı16.344.583.0003.123.267.000
Avrupa Birliği Başkanlığı693.675.00092.875.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı1.277.338.000218.776.000
İletişim Başkanlığı1.786.620.000187.909.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı3.718.901.000598.107.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı1.850.184.000203.363.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı5.289.106.000636.362.000
İklim Değişikliği Başkanlığı222.357.00022.534.000
Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel)5.491.987.585.000683.374.823.000
Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel)807.411.101.000112.300.436.000
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel)19.134.920.0002.791.135.000
I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı6.318.533.606.000798.466.394.000
Özel Bütçelere ve DDK'lere Hazine Yardımı00
Gelirden Ayrılan Paylar00
Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı (Hazine Yardımları ve Gelirden Ayrılan Pay Hariç)6.318.533.606.000798.466.394.000

Kaynak: AA
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