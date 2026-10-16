2027 bütçesinde personel giderleri yüzde 28,8 artışla 6,3 trilyon liraya çıkıyor

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 6,3 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 27 trilyon 276 milyar 87 milyon 71 bin liralık bütçenin yaklaşık yüzde 23,2'si personel giderleri için kullanılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için 1 trilyon 113 milyar 830 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 523 milyar 662 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 501 milyar 511 milyon lira ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 370 milyar 769 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 312 milyar 696 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 193 milyar 601 milyon lira olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 107 milyar 980 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 96 milyar 714 milyon lira, İçişleri Bakanlığı için 93 milyar 376 milyon lira ayrıldı.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 807 milyar 411 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yükseköğretim kurumları personeli için 572 milyar 814 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 55 milyar 78 milyon lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 52,3 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için 43,1 milyar lira aktarımı yapılacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 19 milyar 135 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 4,7 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 3,6 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 6,3 trilyon lira ayrılırken, bu tutar 2026 için 4,9 trilyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre personel giderleri ödeneği yaklaşık yüzde 28,8 arttı.

Sosyal güvenlik devlet primi için ise 2026'da 599,7 milyar lira gider öngörülürken bu tutar 2027'de yüzde 33,1 artışla 798 milyar 466 milyon 394 bin lira olarak belirlendi.

2027 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (Türk lirası) şöyle:

Kurumlar Personel Giderleri Sos. Güv. Dev. Primi Gid. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19.398.588.000 2.213.156.000 Cumhurbaşkanlığı 5.828.174.000 369.840.000 Anayasa Mahkemesi 780.829.000 83.551.000 Yargıtay 4.619.466.000 558.651.000 Danıştay 3.268.603.000 356.526.000 Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.572.883.000 159.810.000 Sayıştay 4.533.848.000 534.069.000 Adalet Bakanlığı 312.696.450.000 34.503.419.000 Milli Savunma Bakanlığı 501.511.431.000 61.527.028.000 İçişleri Bakanlığı 93.376.428.000 18.156.621.000 Dışişleri Bakanlığı 25.079.028.000 2.167.403.000 Hazine ve Maliye Bakanlığı 41.602.494.000 4.221.438.000 Milli Eğitim Bakanlığı 1.794.496.617.000 224.461.720.000 Sağlık Bakanlığı 1.113.829.497.000 134.906.716.000 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 6.043.261.000 1.001.982.000 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 107.980.442.000 17.062.166.000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1.894.412.000 250.530.000 Kültür ve Turizm Bakanlığı 26.916.873.000 3.462.316.000 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6.524.083.000 818.967.000 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 28.281.690.000 3.715.412.000 Ticaret Bakanlığı 30.393.103.000 3.345.560.000 Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.484.536.000 690.883.000 Tarım ve Orman Bakanlığı 96.713.663.000 12.498.756.000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 434.112.000 53.282.000 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 30.314.776.000 2.447.173.000 Jandarma Genel Komutanlığı 370.768.699.000 35.230.743.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 17.567.720.000 2.052.963.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 523.661.597.000 74.937.823.000 Diyanet İşleri Başkanlığı 193.601.228.000 24.764.560.000 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 12.165.988.000 1.485.166.000 Gelir İdaresi Başkanlığı 62.151.129.000 7.391.753.000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 14.989.577.000 2.307.337.000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.323.596.000 554.310.000 Göç İdaresi Başkanlığı 16.344.583.000 3.123.267.000 Avrupa Birliği Başkanlığı 693.675.000 92.875.000 Devlet Arşivleri Başkanlığı 1.277.338.000 218.776.000 İletişim Başkanlığı 1.786.620.000 187.909.000 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 3.718.901.000 598.107.000 Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1.850.184.000 203.363.000 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5.289.106.000 636.362.000 İklim Değişikliği Başkanlığı 222.357.000 22.534.000 Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 5.491.987.585.000 683.374.823.000 Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 807.411.101.000 112.300.436.000 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 19.134.920.000 2.791.135.000 I+II+III Sayılı Cetvele Tabi Kurumlar Toplamı 6.318.533.606.000 798.466.394.000 Özel Bütçelere ve DDK'lere Hazine Yardımı 0 0 Gelirden Ayrılan Paylar 0 0 Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı (Hazine Yardımları ve Gelirden Ayrılan Pay Hariç) 6.318.533.606.000 798.466.394.000

Kaynak: AA