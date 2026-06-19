2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor

2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor
19.06.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu. Hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün tamamlanacağını açıkladı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceği belirtildi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM HATLARI AÇIK

Başkanlık, başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların "0850 260 13 13" numaralı telefonu arayabileceğini ya da il ve ilçe müftülüklerine başvurabileceğini bildirdi.

SON ÇAĞRI YAPILDI

Yetkililer, hac kurasına katılmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini gün bitmeden tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, E-Devlet, Güncel, Yaşam, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

10:11
Mauro Icardi icralık oldu Yıllık kirası servet değerinde
Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:23:43. #7.12#
SON DAKİKA: 2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.