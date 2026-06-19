2027 hac ön kayıt işlemleri bugün sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu. Hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün tamamlanacağını açıkladı.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, hacı adaylarının işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceği belirtildi.
Başkanlık, başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların "0850 260 13 13" numaralı telefonu arayabileceğini ya da il ve ilçe müftülüklerine başvurabileceğini bildirdi.
Yetkililer, hac kurasına katılmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini gün bitmeden tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.
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