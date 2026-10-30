2027 programı 15 bin kadına eğitim verirken ŞÖNİM'leri de yaygınlaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

2027 programı 15 bin kadına eğitim verirken ŞÖNİM'leri de yaygınlaştıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda kadına şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliği artırılacak. Program kapsamında konukevlerinden hizmet alan 15 bin kadına farkındalık eğitimi verilecek, nüfusun yoğun olduğu illerde ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2027 yılında koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetle mücadele edilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilecek.

Bu kapsamda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Eğitim Programı" çerçevesinde okullarda, üniversitelerde ve erkeklerin yoğun olduğu alanlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek.

Kadın konukevlerinden hizmet alan 15 bin kadına da farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri verilecek.

Nüfusun yoğun olduğu illerde ŞÖNİM kuruluşları yaygınlaştırılacak

Programda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.

Bu hizmetlerin etkin sunulması amacıyla kurumsal kapasite geliştirilecek, sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması sağlanacak.

Programda, kadın konukevleri ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) hizmetlerinin geliştirilmesi de öngörülüyor.

Kadın konukevlerinin ihtisas kuruluşuna dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilecek ve nüfusun yoğun olduğu illerde ŞÖNİM kuruluşları yaygınlaştırılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilçe jandarma komutanlıkları bünyesinde aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği sayısı artırılacak.

Kadınlara yönelik şiddetle erken yaşta ve zorla evliliklerle "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medya ve iletişim araçlarının daha etkin kullanılmasına ilişkin çalışmalar da yürütülecek.

Kaynak: AA
GüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
12:08
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:41:32. #.0.2#
SON DAKİKA: 2027 programı 15 bin kadına eğitim verirken ŞÖNİM'leri de yaygınlaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android