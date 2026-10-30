2027 programı 15 bin kadına eğitim verirken ŞÖNİM'leri de yaygınlaştıracak

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2027 yılında koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetle mücadele edilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilecek.

Bu kapsamda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Modüler Eğitim Programı" çerçevesinde okullarda, üniversitelerde ve erkeklerin yoğun olduğu alanlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek.

Kadın konukevlerinden hizmet alan 15 bin kadına da farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri verilecek.

Nüfusun yoğun olduğu illerde ŞÖNİM kuruluşları yaygınlaştırılacak

Programda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.

Bu hizmetlerin etkin sunulması amacıyla kurumsal kapasite geliştirilecek, sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin toplanması sağlanacak.

Programda, kadın konukevleri ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) hizmetlerinin geliştirilmesi de öngörülüyor.

Kadın konukevlerinin ihtisas kuruluşuna dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilecek ve nüfusun yoğun olduğu illerde ŞÖNİM kuruluşları yaygınlaştırılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilçe jandarma komutanlıkları bünyesinde aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği sayısı artırılacak.

Kadınlara yönelik şiddetle erken yaşta ve zorla evliliklerle "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede medya ve iletişim araçlarının daha etkin kullanılmasına ilişkin çalışmalar da yürütülecek.