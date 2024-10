21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Mesajları

Güncel

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, basının, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Gazetecilerin mesai saati gözetmeksizin vatandaşların haber alma özgürlüğü için çalıştıklarını aktaran Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın her köşesinde haber alma ihtiyacını karşılayarak toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasında aracı olan her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca çalışan basın mensuplarımızın mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesile ile başta ilimizdeki basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

KTB Başkanı Altıntel

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü mesajında, gazetecilerin zor şartlarda önemli görevler yaptıklarını belirtti.

Gece gündüz demeden gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

"Tarafsız, ilkeli ve dürüst habercilik anlayışıyla halkın haber alabilmesi için gece gündüz çalışan gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Büyük fedakarlıklarla çalışan basın mensuplarına görevlerinde başarı diliyorum."

KTSO Başkanı Ilık

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık da mesajında, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Gazetecilerin çok önemli bir görev yürüttüğünü aktaran Ilık, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu ifade etti.

Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basının, sivil toplumun dinamizmini beslediğini, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlendiğini bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum."