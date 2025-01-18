21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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21 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Suriye ve Irak'ta toplam 21 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18.01.2025 11:48
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/ YPG'li, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor."

Kaynak: AA

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