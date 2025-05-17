2100 Yıllık Su Kemeri Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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2100 Yıllık Su Kemeri Restorasyonu Tamamlandı

2100 Yıllık Su Kemeri Restorasyonu Tamamlandı

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde 2100 yıllık 8 su kemeri restore edildi, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

17.05.2025 11:23
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Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda tespit edilen 2100 yıllık 8 su kemeri restore edilerek ayağa kaldırıldı.

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği, "Garnizon Kenti" olarak da adlandırılan Blaundos Antik Kenti, etrafının derin vadilerle çevrili olmasından dolayı bölgeye hakim konuma sahip.

Tek giriş nedeniyle doğal kale görünümlü antik kentte mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı da bulunuyor. Antik kentin en uç kısmında üst üste yerleştirilmiş blok taşlardan oluşan 3 yapı ise İngiltere'de bulunan Stonehenge'i andırıyor.

Antik kentin giriş kapısına yaklaşık 800 metre mesafedeki Geç Helenistik, Erken Roma Dönemi'ne ait su kemeri ise 2100 yıllık bir geçmişin izlerini taşıyor. Buranın devamında 8 su kemerinin daha bulunduğu, bazılarının depremlerden ya da tahribattan dolayı yıkıldığının belirlenmesi üzerine yapıların ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak yıkılan su kemerlerine ait taşlar ortaya çıkartıldı ve tasnifi yapıldı. Daha sonra eksiklerin tamamlanması için taş analizleri gerçekleştirildi. Restorasyonda kullanılacak taşlar da antik kente yakın bir noktada yer alan taş ocağından getirildi.

Projenin ilk aşamasında 2024 yılının sonunda 5 su kemeri restore edildi. Bu sene devam eden çalışmalarda geri kalan 3 su kemeri daha ayağa kaldırıldı.

Ayağa kaldırma ve taş yerleştirme çalışmalarının tamamlandığı su kemerlerinde, eskitme ve pürüzlendirme çalışmaları restorasyon ekibi tarafından sürdürülüyor.

Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, AA muhabirine, restorasyonu yapılan su kemerlerinin antik kentin görünümü açısından önemli olduğunu söyledi.

Antik kent askeri bir mantıkla kurulduğu için kolay savunma yapılabilecek bir bölgenin tercih edildiğini aktaran Coşkunaslan, bu yüzden Blaundos'un su kaynaklarına uzak olduğunu ifade etti.

Antik kente su getirmek amacıyla su kemerleri yapıldığını anlatan Coşkunaslan, şunları kaydetti:

"Bu şehir su kaynağına kurulmamış. O yüzden su ihtiyacını da bu kemerlerle sağlamışlar. Burada bulunan İnay köyünden, yani kilometrelerce uzaklıktan bu taş kemerleri örerek, üzerlerini tuval gibi kullanıp sanatlarını icra ederek bu şehri suyla beslemişler. Yani bu kemerler bu şehre hayat vermiş. Bu kemerler 2100 yıllık. Taşların çoğu yapılan kazı çalışmalarında bulundu. Eksik kalan taşlar da özellikle bölgemizde yer alan Aksaz köyünden temin edilerek restorasyon tamamlandı. Şimdi pürüzleme ve eskitme çalışmaları yapılıyor. 2100 yıllık tarihi su kemerlerinin restorasyon çalışmaları bugün son taşı da konularak tamamlandı. Bu yıl buraya gelen ziyaretçilerimizin beğenilerine sunacağız."

Kaymakam Coşkunaslan, Blaundos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2100 Yıllık Su Kemeri Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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