22. Akbank Kısa Film Festivali Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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22. Akbank Kısa Film Festivali Başvuruları Açıldı

14.07.2025 13:18
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22. Akbank Kısa Film Festivali'nin başvuruları başladı. Festival 23 Mart-2 Nisan 2026'da yapılacak.

"22. Akbank Kısa Film Festivali"nin yarışma bölümlerinin başvuruları alınmaya başladı.

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kısa filmi tanıtmak, yapımını teşvik etmek ve yeni sinemacıları desteklemek amacıyla 2004'ten beri düzenlenen festivalin 22'ncisi 23 Mart-2 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin köklü kısa film etkinliklerinden biri olan festival, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen kısa filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Festivalin yarışma bölümüne 19 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

Festival jürisinin değerlendirmesi sonucu, festivalin Ulusal Yarışma bölümünde "En İyi Kısa Film" 150 bin lira, "En İyi Uluslararası Film" ise 3 bin dolar ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünde "En İyi Film" 50 bin liranın sahibi olacak. "Forum: Senaryo Yarışması" bölümünde "En İyi Senaryo"nun sahibine de 90 bin lira ödül takdim edilecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz gerçekleştirileceği festivalin gösterimleri, İstanbul'un farklı noktalarındaki salonlarda yapılacak.

Festivalin bu yılki bölümleri arasında "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim", "Genç Bakışlar" ve "Forum" yer alıyor.

Cannes, Berlin ve Venedik gibi dünyanın önde gelen festivallerinden seçilen filmler de festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Atölyeler, söyleşiler ve panellerle zenginleşen festival, ulusal ve uluslararası yarışma bölümlerinde İstanbul'da ilk kez gösterilecek kısa filmlere de ev sahipliği yapacak.

Başvuru formlarına akbankkisafilmfestivali.com ve akbanksanat.com adreslerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 22. Akbank Kısa Film Festivali Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 22. Akbank Kısa Film Festivali Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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