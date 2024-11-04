22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması Tamamlandı

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Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması, minik ressamlara sanatlarını sergileme fırsatı sunarak sona erdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukların sanatla büyümesine vurgu yaptı.

04.11.2024 11:45  Güncelleme: 12:33
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması sona erdi. Yeteneklerini sergileyen geleceğin ressamları, Mersinli ressam Ahmet Yeşil ile tanışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ödül töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çocuklarımız sanatla büyüsün istiyoruz. İnanıyorum ki buradan nice Ahmet Yeşil'ler çıkacak ve biz de onların eserlerini galerilerimizde sergilemekten gurur duyacağız" dedi.

Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması'nın 22'ncisi yapıldı. Mersinli ressam Ahmet Yeşil'in adını taşıyan ve Yeşil'in de jüri üyesi olarak yer aldığı yarışma, bu yıl da minik ressamları buluşturdu. 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen resim yarışmasında Ahmet Yeşil, Veli Mert, Aynur Sakuçoğlu, İbrahim Tokaslan ve Taner Tunga jüri üyeliği yaptı.

"Çocuklarımız sanatla büyüsün istiyoruz"

22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması'nın ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukların sanata olan ilgilerinin önemine dikkat çekti. Özyiğit, "Çocuklarımız yarışmadı, güzel bir etkinliğe katıldılar. Hep birlikte renkli bir gün yaşadık. İnanıyorum ki buradan nice Ahmet Yeşil'ler çıkacak ve biz de onların eserlerini galerilerimizde sergilemekten gurur duyacağız. Çocuklarımızın burada olması onların sanata olan ilgisini gösteriyor. Yenişehir'de, kentimizde bir sanat galerimiz yoktu; bu eksikliği gidermek için Ahmet Yeşil'in de adını yaşattığımız iki galeri kurduk ve bugüne dek 25 sergi açtık. Çocuklarımız da bu galerileri gezerek sanatla buluşuyor. Sanatın onların dünyasında farklı bakış açıları yaratmasını umuyoruz. Çocuklarımızın sanat olan ilgilerini artırmak, gelecekte onların yaşamında fark yaratacaktır" diye konuştu.

Özyiğit, sanatı ve sporu kapsayan "Hareket" ilkesine değinerek, Belediye'nin sanata verdiği önemin altını çizdi. Başkan Özyiğit, "Yenişehir'de yola çıkarken 6 temel ilke belirledik. Bunlardan ilki, sanat ve sporu içeren 'Hareket' ilkesiydi. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz sanat etkinlikleri oldukça ilgiyle takip ediliyor. Ekim ayında Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'mizi düzenledik; Özdemir İnce gibi değerli şairler ve yazarları vatandaşlarımızla buluşturduk. Ardından Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'mizi gerçekleştirdik. Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, çocuklarımızı sanatla buluşturan bu özel yarışmayı gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

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