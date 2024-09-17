22. Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güncel

(BALIKESİR)- Ayvalık'ta düzenlenen 22. Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali, bu yıl da 6 ülkeden 16 ekiple Sarımsaklı Sahil'inde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ülkemizin ve Balkan ülkelerinin zenginliğini halk oyunlarının, halk danslarının birleştirici ve eşitleyici gücünü hep birlikte yaşadığımız bu festivali gerçekleştiren çalışma arkadaşlarıma ve sahnedeki görsel şölene imza atan tüm dansçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalık'ta düzenlenen 22. Sarımsaklı Trophy Halk Oyunları Festivali, 6 ülkeden 16 ekiple sahili dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Türkiyeden de bir ekibin yer aldığı festivalde dansçıların gösterileri, büyük alkış aldı. Gösterilerin Sarımsaklı sahilinde yapılmasından büyük bir mutluluk duyan vatandaşlar, "Sahilde olması süper oldu açık hava deniz kokusu bundan sonra tüm etkinlikler sahilde olsun" diyerek duygularını dile getirdiler.

Karadadağ, (Montenegro) Bosna-Serbija (Sırbistan)- Hırvatistan ve Hollanda ekipleri arasında yapılan gösterilere ilginin her geçen yıl arttığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ülkemizin ve Balkan ülkelerinin zenginliğini halk oyunlarının, halk danslarının birleştirici ve eşitleyici gücünü hep birlikte yaşadığımız bu festivali gerçekleştiren çalışma arkadaşlarıma ve sahnedeki görsel şölene imza atan tüm dansçılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.