Kars'ın Arpaçay ilçesinde 22 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 22 suç kaydı bulunan ve 5 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan B.B'nin Arpaçay ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yakalanan B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › 22 Suç Kaydı Olan Firari Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?