22 Ülkeden İran'a Saldırı Çağrısı - Son Dakika
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22 Ülkeden İran'a Saldırı Çağrısı

10.06.2026 20:10
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İran'ın Batı'daki saldırılarına son vermesi istendi. 22 ülke ortak açıklama yaptı.

Aralarında İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 22 ülke, İran'ın Batı ülkelerindeki bazı saldırıların arkasında olduğunu belirterek bu eylemlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İran'ın Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da yaşayan İranlılara, gazetecilere, Yahudilere ve İsraillilere yönelik düşmanca eylemlerde bulunduğu savunulan ortak açıklamada, "Tehditlere karşı ülkelerimizi ve halklarımızı koruma konusunda kararlıyız. İran bu faaliyetlerine derhal son vermelidir." ifadeleri yer aldı.

İran'ın uluslararası ve bölgesel suç örgütleriyle uzun süredir ilişki içinde olduğu savunulan açıklamada, "Bu grupların kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca, Ashabu'l Yemin İslami Hareketi (HIYA) tarafından üstlenilen ve onların aracılığını yapan unsurlar tarafından desteklenen Avrupa genelindeki Yahudi topluluklarını, İranlı gazetecileri ve ABD çıkarlarını hedef alan son saldırı kampanyasını da kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, öldürme, kaçırma, taciz ve korkutma gibi eylemlerin ulusal egemenliği ve uluslararası normları ihlal ettiği vurgulanarak, bu faaliyetlere son verilmesi çağrısı yapıldı.

Söz konusu 22 ülkenin açıklamasında, "Bu faaliyetlere karşı koymak için ülkelerin yürüttüğü çalışmaları takdir ediyor ve bunları durdurmak amacıyla ilave tedbirler alma konusunda birlikte kararlı olduğumuzu vurguluyoruz." denildi.

Açıklamaya Arnavutluk, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Portekiz, İsveç, İngiltere ve ABD imza attı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 Ülkeden İran'a Saldırı Çağrısı - Son Dakika

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