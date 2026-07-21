23. Bodrum Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika
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23. Bodrum Bale Festivali Başlıyor

21.07.2026 23:46
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Festival, 31 Temmuz-17 Ağustos'ta Bodrum'da klasik ve modern bale eserlerini sunacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 31 Temmuz-17 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek festival kapsamında klasik bale eserlerinden çağdaş dans yapımlarına uzanan seçkin bir repertuvar izleyiciyle buluşacak.

Festival, 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Tchaikovsky'nin "Kuğu Gölü" balesiyle başlayacak. Marius Petipa ve Lev Ivanov'un klasik koreografisinden hareketle G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un yorumuyla sahnelenen eser, aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini konu alıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, 4 ve 5 Ağustos'ta Mikis Theodorakis'in müzikleri eşliğinde Lorca Massine'in koreografisiyle hazırlanan "Zorba" balesini izleyiciyle buluşturacak.

Festival programında 8 ve 9 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği "Carmina Burana" da yer alıyor. Carl Orff'un müzikleri üzerine ortak koreografiyle hazırlanan eser, kader, aşk, doğa ve insan yaşamını dansın evrensel diliyle yorumlayacak.

Kosova Ulusal Balesi ise 12 ve 13 Ağustos'ta Bodrum'da festival kapsamında sahne alacak. Topluluk, Maurice Ravel'in bestesi üzerine Koreograf Mehmet Balkan'ın yorumuyla hazırlanan "Bolero" ile Daniel Cardoso koreografisindeki "Correr o Fado" eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Festivalin kapanışı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul) tarafından sahnelenecek "PİNOKYO.EXE" adlı modern dans yapımıyla gerçekleştirilecek. Erika Silgoner koreografisindeki eser, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini teknolojik bir bakış açısıyla yorumlayarak 16 ve 17 Ağustos'ta sahnelenecek.

Detaylı bilgiye "operabale.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 23. Bodrum Bale Festivali Başlıyor - Son Dakika

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