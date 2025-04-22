23 Nisan Bayramı'nda Minik Öğrenciler Başkan Aydın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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23 Nisan Bayramı'nda Minik Öğrenciler Başkan Aydın'ı Ziyaret Etti

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nden gelen öğrencilere ev sahipliği yaptı. Başkan Aydın, çocukların mutluluğunu paylaşarak, geleceğin Atatürkçü bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

22.04.2025 11:35  Güncelleme: 12:55
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında minik öğrencileri makamında ağırladı. Koltuğunu Amine Berra Yılmaz'a devreden Aydın, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin Atatürkçü, çağdaş, cumhuriyetçi ve ülkesini seven bireyler olarak yetişmesi için Osmangazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler ile çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatmayı amaçlıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nde eğitim gören minik öğrenciler, bu etkinlikleri düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etmek için ziyarette bulundu.

Kendisini ziyarete gelen çocuklarla ilgilenen ve yaptıkları resimleri inceleyen Aydın, minik öğrenciler ile birlikte şarkılar söyleyerek, bayramlarını kutladı. Başkan Aydın daha sonra makam koltuğunu, Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi öğrencisi Amine Berra Yılmaz'a devretti.

"Çocukların mutluluğuna tanıklık ettik"

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi öğrencilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Aydın, "Geçtiğimiz yıl mayıs ayında temelini attığımız Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin inşaatını kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açtık. Orada eğitim gören 66 çocuğumuz bugün bizleri ziyaret etti. Hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Onların mutluluğuna tanıklık ettik. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin Atatürkçü, çağdaş, cumhuriyetçi ve ülkesini seven bireyler olarak yetişmesi için Osmangazi Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Ayça Azak Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi öğretmenleri, yazdıkları mektubu Başkan Aydın'a okudu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan Bayramı'nda Minik Öğrenciler Başkan Aydın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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