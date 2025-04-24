23 Nisan Bozüyük'te Renkli Etkinlikler ile Kutlandı

(BİLECİK)- Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı. Törende tüm çocukların bayramını kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Geleceğimizin mimarı çocuklarımızla hep birlikte, el ele kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak ümidiyle. Işığıyla yolumuzu aydınlatan Ata'mızın, dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ulusal egemenliğimizin 105'inci yılı kutlu olsun" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bozüyük'te düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Programa, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler ilk olarak, Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin devamında program, Bozüyük Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama ile devam etti. Stadyumda tören alanına gelen herkese Bozüyük Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından yapıldı.

"El ele kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak ümidiyle"

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Geleceğimizin mimarı çocuklarımızla hep birlikte, el ele kutlayacağımız nice bayramlara ulaşmak ümidiyle. Işığıyla yolumuzu aydınlatan Ata'mızın, dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ulusal egemenliğimizin 105'inci yılı kutlu olsun" dedi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi

Konuşmanın ardından kutlama programının sunulmasında görev alan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu, Halime Hatun Anaokulu, Bozüyük Anaokulu ile Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri, şiirler okudu. Çeşitli dans gösterileri ve halk oyunları sahnelendi, ritim grubunun dinletisi sunuldu. Programda son olarak protokol üyeleri tarafından ilçe genelindeki okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ödül ve hediyeleri takdim edildi.