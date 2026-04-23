23 Nisan'da Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
23 Nisan'da Anıtkabir Ziyareti

23.04.2026 14:01
Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret ederek duygularını paylaştı.

Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, gençler ve aileleri, duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Seymen ekibiyle Anıtkabir'e gelen bir çocuk, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Atatürk'ü asla kalbimizden silmeyeceğiz ve hep onun yanındayız" dedi.

TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere Türkiye'nin dört bir yanında gelen vatandaşlar, yoğun yağmur arağmen Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretçiler duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Şeyma Güneş: "Ben 23 Nisan'ı çok seviyorum. En sevdiğim bayram bu. Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan ettiği için çok mutluyum. Çocukların bu bayramı her zamanki gibi kutlamasını ve eğlenmesini isterim."

Elif Sena Kararlar: "Bugün için çok mutluyum. Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan ettiği için çok teşekkür ederim. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun."

Eymen İbra: "Ankara çok güzel bir yer. Anıtkabir'e ilk defa geldim. Bu bayram bizim bayramımız. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Mevlüt: "Seymen ekibimle buraya geldiğim için çok mutluyum. Atatürk'ü asla kalbimizden silmeyeceğiz ve hep onun yanındayız. Aslında Seymen oyunu oynayacaktık ama son olaylardan dolayı iptal oldu. Bence de olmalıydı zaten."

"Atatürk bize bu çocuk bayramını armağan ettiği için çok mutluyum"

Emir Şahin Elmalı: "Öncelikle Atatürk bize bu çocuk bayramını armağan ettiği için çok mutluyum. Buraya Seymen ekibimle ve bu kostümlerle geldiğim için de çok mutluyum."

Ali Eldem: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis'te etkinliğimizi yaptık. Sonra da Atamızı ziyaret edelim ve günün anlam ve önemi sebebiyle teşekkürde bulunalım diye düşündük. Okullarımızda yaşanan olumsuzlukları hepimiz üzülerek takip ettik. Orada üzüntülü ailelerimiz varken bizim burada Seymen oynamamız çok doğru olmazdı."

Ümit Elmalı: "Çocuklarımızı Atamızın huzuruna getirdik. Onlarla beraber ziyaret ettik, dualarımızı ettik. Tüm çocukların bayramını kutlarım."

Yiğit: "Sivas'tan buraya Atatürk'ü ve onun silah arkadaşı İsmet İnönü'nün mezarını görmeye ve müzeleri gezmeye geldim. Atatürk hakkında daha fazla bilgi edinmek için de buradayım. Atatürk'ü çok seviyorum. Buraya geldiğim için çok heyecanlı ve çok mutluyum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 23 Nisan'da Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 14:46:12. #7.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan'da Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
