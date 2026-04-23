23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor... Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Çelenk Bırakma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor... Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Çelenk Bırakma Töreni Gerçekleştirildi

23.04.2026 11:30  Güncelleme: 12:03
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda resmi çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören kapsamında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk bıraktı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda resmi çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören kapsamında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda resmi çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunları gösterisi ve müzikli etkinlikleri okullarda yaşanan silahlı saldırılar  nedeniyle programdan çıkarıldı

Törende, halk oyunları gösterisi ve müzikli etkinliklerin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle programdan çıkarıldığı duyuruldu.

Resmi program, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi töreni sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi töreninin tamamlanmasının ardından, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) çelenk sunma törenine geçildi. Tören kapsamında sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti, Anahtar Parti, Anavatan Partisi, ATA Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Doğru Yol Partisi, Genç Parti, Hürriyet Partisi, Vatan Partisi, Zafer Partisi, Beyoğlu Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk bıraktı.

Tören, sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunumlarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Çocuklar, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Ağrı, Ardahan, Artvin,Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Nevşehir, Rize, Sivas, Şırnak illerinden, İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek için gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Gül, kentte gezecekleri tarihi ve kültürel mekanlardan, gelecek hedefleri ile meslek seçimlerinden söz etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün eşlik ettiği ziyarette Vali Gül, öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor... Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Çelenk Bırakma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:40
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kaldı
09:38
73 yıllık fabrikada üretim durdu
73 yıllık fabrikada üretim durdu
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor... Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Çelenk Bırakma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
