23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor... Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Çelenk Bırakma Töreni Gerçekleştirildi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda resmi çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Halk oyunları gösterisi ve müzikli etkinlikleri okullarda yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle programdan çıkarıldı

Törende, halk oyunları gösterisi ve müzikli etkinliklerin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle programdan çıkarıldığı duyuruldu.

Resmi program, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi töreni sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi töreninin tamamlanmasının ardından, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) çelenk sunma törenine geçildi. Tören kapsamında sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokratik Sol Parti, Anahtar Parti, Anavatan Partisi, ATA Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Doğru Yol Partisi, Genç Parti, Hürriyet Partisi, Vatan Partisi, Zafer Partisi, Beyoğlu Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları anıta çelenk bıraktı.

Tören, sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunumlarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Çocuklar, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Ağrı, Ardahan, Artvin,Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Nevşehir, Rize, Sivas, Şırnak illerinden, İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmek için gelen öğrenci ve öğretmenleri misafir etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Gül, kentte gezecekleri tarihi ve kültürel mekanlardan, gelecek hedefleri ile meslek seçimlerinden söz etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün eşlik ettiği ziyarette Vali Gül, öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.