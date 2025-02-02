23 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.