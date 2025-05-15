23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 23 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık, güveni kötüye kullanma, ve dolandırıcılık gibi 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin Lüleburgaz ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Hükümlü jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı. M.G, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.