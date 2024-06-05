24. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı - Son Dakika
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24. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı

24. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı

Hüseyin Başkadem'in genel sanat yönetmenliğini yaptığı 24. Afyonkarahisar Caz Festivali, termal bir otelde düzenlenen açılış konseriyle başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çek solist Andrea Sulcova ve Frantisek Sladek Dörtlüsü'nün sahne aldığı konserde, sanatseverler birbirinden güzel eserleri dinledi. Festivalin açılışında konuşan Başkadem, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür etti. Festival, 8 Haziran'da sona erecek ve okul söyleşileri de düzenlenecek.

05.06.2024 00:15
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Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "24. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı.

Kentteki termal bir oteldeki festivalin açılış konserinde, Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Çek solist Andrea Sulcova ve Frantisek Sladek Dörtlüsü sahne aldı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, gruplarda yer alan sanatçılar birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

Başkadem, eski Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e plaket takdim etti.

Festivalin açılış konserine, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, kurum amirleri ve sanatseverler katıldı.

Okul söyleşilerinin de yer alacağı festival, 8 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 24. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 24. Afyonkarahisar Caz Festivali Başladı - Son Dakika
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