24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
11.05.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, 224 şüpheliden 133'ünü tutuklayarak 936 milyon TL dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüphelinin yakalandığını, 133'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; polis tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek, iş bulma vaadiyle vatandaşları 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden 133'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:32:46. #7.13#
SON DAKİKA: 24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.