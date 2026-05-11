24 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüphelinin yakalandığını, 133'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; polis tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek, iş bulma vaadiyle vatandaşları 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden 133'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.