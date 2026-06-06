24 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 24 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonlarda 48 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 118 araç ile 9 bot ve motor ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 24 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 48 organizatör yakalanırken, şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van ve Iğdır'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, il jandarma komutanlıklarına bağlı asayiş, otoyol ve komando timleri tarafından karadan denetim ve takip faaliyetleri yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 118 araç ile 9 bot ve motor ele geçirildi.

Yetkililer, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı üstün teknolojiler ile gelişmiş izleme ve denetim sistemlerinden yararlanılarak mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.