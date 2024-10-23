24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Başladı

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(MUĞLA) - 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, Beşkaza Meydanı'nda bugün başladı.

Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, Beşkaza Meydanı'nda bugün düzenlenen THK Sıcak Balon Gösteri Uçuşları ile başladı.

Farklı ülkelerden yüzlerce akrobasi pilotunun katılım sağladığı festivalde, 27 Ekim 2024 tarihine kadar yarasa adam ve alçak irtifa serbest atlayışları, yüksek hızlı küçük yamaç paraşütü gösterileri, Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütü, mosquito, microlight, sıcak hava balonu gösterileri yapılacak.

Festival ile ilgili açıklamada bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "24'üncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz başladı. Bölge turizmine katkı sunmak ve Fethiye'yi tanıtmak için bunları yapıyoruz. Bugün saat 17.00'de Ölüdeniz'de açılış yapacağız. Bu festival için birçok kurumdan destek aldık. Bizler de THK etkinliklerine destek oluyoruz. Yedi ulusal kanal Fethiye'de bulunuyor, yerel basınımızda bizlerle beraber. Yarın saat 14.00'te geleneksek hale gelen uçuşum var. Burası dünyanın en güzel coğrafyaları arasında yer alıyor. Misafirlerin festivalden güzel anılarla ayrılmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.