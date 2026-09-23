24. Uluslararası Kömür Kongresi Zonguldak\'ta başladı, 43 bildiri sunulacak

TMMOB Maden Mühendisleri Odasınca düzenlenen "24. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi" Zonguldak'ta başladı.

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Nevzat Ünlü, açılış konuşmasında, kongrede enerji kaynaklarının dönüşüm sürecinde kömürün daha verimli, temiz ve sorumlu şekilde nasıl değerlendirilebileceğinin ele alınacağını belirtti.

Ünlü, gelişmiş ekonomilerin bugünkü seviyelerine başta kömür olmak üzere fosil yakıtları tüketerek ulaştığına değinerek, "Bugün ise iklim değişikliği kaygılarıyla 'karbon net sıfır' hedefleri ve kısıtlayıcı politikalar öne çıkarılmaktadır ancak küresel istatistikler ve makro veriler, iklim söylemleri ile saha gerçekleri arasında belirgin bir fark olduğunu göstermektedir." dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımları hız kazansa da birincil enerji kaynakları içinde kömürün payını koruduğuna ve küresel tüketim miktarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Ünlü, henüz dünya ölçeğinde kömürde aşağı yönlü ivmenin oluşmadığını kaydetti.

Ünlü, yenilenebilir kaynakların birincil enerji içindeki payının tüm desteklere rağmen ancak yüzde 11-12 seviyelerine ulaşabildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların yerini alması onlarca yıllık bir süreç ve devasa ölçek artışları gerektirmektedir. Ayrıca yenilenebilir kaynaklar elektrik üretimine katkı sağlasa da sanayi, ısı ve ham madde odaklı ihtiyaçları tek başına karşılamada henüz yetersizdir. Bölgesel çatışmalar ve küresel krizler, fosil yakıtların kısa ve orta vadede denklemden çıkarılamayacağını göstermiştir. Bu durum, ülkelerin yerli ve güvenilir kaynaklara sahip olmasının stratejik değerini bir kez daha teyit etmiştir. Yeni enerji ve depolama teknolojilerinin ticarileşip ölçeklenmesinin uzun yıllar alacağı görülmektedir. Uluslararası piyasalarda 100 doların çok üzerinde seyreden kömür fiyatları ve elektrik üretim maliyetleri, kömürün ekonomik rasyonalitesini ve ağırlığını koruduğunu belgelemektedir."

Türkiye'deki öz kaynakları ekonomiye kazandırmanın tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Ünlü, "Yerin altından çıkarılan her bir ton kömür, dışarıya döviz çıkışını engelleyerek doğrudan ülke ekonomisine katkı sağlar." dedi.

"Enerji dönüşümü yerli kaynaklardan ve madencilik birikiminden vazgeçmek anlamına gelmemeli"

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu da enerji dönüşümünün yerli kaynaklardan ve madencilik birikiminden vazgeçmek anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Yağcıoğlu, dünyada enerji politikalarının yeniden şekillendiği kritik bir dönemden geçildiğine işaret ederek, Rusya-Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik riskler ve küresel tedarik zincirindeki kırılganlıkların enerji arz güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Enerjide dışa bağımlılığın yalnızca ekonomik bir mesele değil, doğrudan ulusal güvenlik ve strateji meselesi olduğunun altını çizen Yağcıoğlu, "Dünya iklim değişikliğiyle mücadelede Paris İklim Anlaşması kapsamında 2053 net sıfır emisyon hedeflerine doğru ilerliyor. Bizler de bu dönüşümün bilincindeyiz ancak enerji dönüşümü, sahip olduğumuz yerli kaynaklardan ve madencilik birikimimizden vazgeçmek anlamına gelemez. İhtiyacımız olan şey, iklim hedefleri ile enerji arz güvenliğini ve yerli kaynaklarımızı birlikte değerlendiren uzun vadeli madencilik politikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yağcıoğlu, Zonguldak Havzası ve Türkiye Taşkömürü Kurumunun bu açıdan önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Zonguldak, yalnızca bir üretim alanı değil, ülkemizin sanayileşme tarihi, emeğin simgesi ve yüzyılı aşan bir madencilik okuludur." dedi.

Konuşmaların ardından kongre, oturumlarla devam etti.

Çeşitli ülkelerden akademisyenlerin de katıldığı, 100 yerli ve 11 yabancı araştırmacının hazırladığı 43 bildirinin sunulacağı "24. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi" 25 Eylül Cuma günü sona erecek.