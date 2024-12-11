24'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Genç Yetenekler Konseri Gerçekleşti - Son Dakika
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24'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Genç Yetenekler Konseri Gerçekleşti

Antalya'da düzenlenen 24'üncü Uluslararası Piyano Festivali kapsamındaki 'Genç Yetenekler' konserinde, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın öğrencileri, ünlü bestecilerin eserlerini seslendirerek izleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı.

11.12.2024 12:44
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(ANTALYA)- 24'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde 'Genç Yetenekler' konseri düzenlendi. Konserde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın genç yetenekleri, ünlü sanatçıların eserlerini seslendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 6-20 Aralık günleri arasında 24'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Piyano Festivali, genç yeteneklere ev sahipliği yaptı. Piyano Festivali kapsamında AKM Aspendos Salonu'nda 'Genç Yetenekler' konseri düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı gecede genç piyanistler izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

Konser, Alpdoğan Esenoğlu'nun sunumuyla, 7 yaşındaki İpek Yapar'ın Tchaikovsky'den Kuğu Balesi'nden bir bölüm seslendirmesiyle başladı. Daha sonra konservatuvarda üç yıldır eğitim alan piyano bölümü öğrencileri Şerife Roza (10), Mehmet Deniz (12), İsmail Aras Sağlam (14) kardeşler sahne aldı. Sağlam Kardeşler, William Gillock'un The Little Sparrow ile Oriental Bazaar adlı 2 eserini art arda seslendiren bir performans sergiledi.

Konserde, genç yetenekler Seçil Ada Tekpınar (16), ?Asena Tuncer (12), Yasemin Tokoğlu (15), Tuana Tıraş (15), Ataman Arif Kaçar (14),  Sündüz Su Efe (15), Deniz Kantaş (14), Ada İşel (15), Lavin Yacan (9 ), ?Dilek Osmanlı (16), Gülşen Ecem Turunç (16), Hamdiye Hande Günel (27) ünlü bestecilerin eserlerini seslendirdi. Müzik dolu gecenin yaşandığı konserde Piyanoda Asel Asya Arslan (9), Çello da Sudenaz Tütüncü Kemanda Naz Asoğlu, Ciao Bella adlı eseri seslendirirken, izleyenlerde genç piyanistlere alkışlarıyla eşlik etti. Trio Keman Naz Asoğlu (17) Çello Sudenaz Tütüncü (17 ) Ada İşel (15) Şostakoviçten Vals No: 2 adlı eseri seslendirirdi.

Konserin sonunda ise Can Bali (18) Aram Khachaturian dan Toccata ve Aşık Veysel'in dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say tarafından düzenlenen Kara Toprak adlı eseri seslendirdi. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila genç piyanistlere ve eğitmenlerine teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kaynak: ANKA

Antalya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Genç Yetenekler Konseri Gerçekleşti - Son Dakika

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