24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde milletvekili seçildi - Son Dakika
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24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde milletvekili seçildi

24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nde milletvekili seçildi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bağımsız aday olarak katılan YouTuber Fidias Panayotu, GKRY'de yüzde 19,3 oy alarak AP'ye milletvekili seçildi. DİSİ, AKEL, ELAM ve DİKO partileri de milletvekili çıkardı.

10.06.2024 15:37
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine bağımsız aday olarak katılan 24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu, milletvekili seçildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinde 6-9 Haziran'da AP seçimleri yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Rum basınına dayandırdığı haberine göre, GKRY'de YouTuber Panayotu, iki partinin oy oranlarının önüne geçip yüzde 19,3 (71 bin oy) ile AP'ye milletvekili seçildi.

Gayriresmi sonuçlara göre, yüzde 24,8 oy alan muhafazakar merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisinden (DİSİ) 2 milletvekili AP'ye girmeye hak kazandı.

Aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yüzde 21,5 oyla, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) partisi yüzde 11,2 oyla ve Demokrat Parti (DİKO) yüzde 9,7 oyla birer milletvekili çıkardı.

GKRY'den AP'ye 6 üye gönderilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 24 yaşındaki YouTuber Fidias Panayotu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde milletvekili seçildi - Son Dakika

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