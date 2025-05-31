Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "25. Afyonkarahisar Caz Festivali" sona erdi.

İkbal Termal Otel'de gerçekleştirilen festivalin kapanışında, Çekya'dan "Jakup Zidek Quartet" ile "Alper Bakıner ve Luxus Band" grupları sahne aldı.

Gruplar, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi. Sanatseverler, grupların konserlerine ilgi gösterdi.

Başkadem, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, konserlerin kalitesinin çok yüksek olduğunu belirterek bugün neşeli bir şekilde festivali bitirdiklerini ifade etti.