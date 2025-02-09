25 Günlük Bebek Sokağa Bırakıldı, Annesi Gözaltına Alındı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen bebeği sokağa bırakan kadının bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı. Polisin, çalışmasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak'ta meydana geldi. Sokağa bırakılmış bebeği fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müşahade altına alındı. Yaklaşık 25 günlük olduğu değerlendirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEBEĞİ BIRAKAN KİŞİNİN ANNESİ OLDUĞU ORTAĞA ÇIKTI

Bebeği bırakan kişiyi bulmak için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede bir kadının bebeği bıraktığı tespit edildi. Polisin çalışması sonucu kadın, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğin annesi olduğu ortaya çıkan kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA

HABER.Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),