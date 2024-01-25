25 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI 25 OCAK 2024 GÜNDEMİ

10.00: Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

11.00: ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, AK Parti'nin kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ)

11.30: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Síofra O'Leary, Strazburg'ta; Mahkeme'nin yıllık raporu ve 2023 istatistiklerini açıklayacak.

11.30: Avukatlar ve hukukçular, cezaevindeki Milletvekili Can Atalay için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

13.23: Önceki CHP Genel Başkanı, ANKA Haber Ajansı'nın kurucusu gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

14.00: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samatya Yağmursuyu Tüneli TBM İndirme Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: TBMM Genel Kurulu'nda çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında, 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayacak.

15.30: Milli Güvenlik Kurulu toplanacak.

17.30: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da Teşkilat Buluşması programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

18.00: Çağdaş Gazeteciler Derneği, Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde; "Gazetecilik Denince: Adalet, Demokrasi, Laiklik" başlıklı panel düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...