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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen, "25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali" 16-20 Aralık'ta gerçekleşecek.

Ülkelerarası kültürel, sektörel paylaşım ve iş birliğini geliştirme amacıyla her yıl farklı bir ülkenin sinemasını ve sinema sektörünü İstanbul'da konuk eden festival, bu yıl Hollanda sinemasını odağına alıyor.

Festivalin "Hollanda'ya Bak Dünyayı Gör", "Türk Sinemasına Bir Bakış" ve "Geleceğin Sinemacılarından Kısalar" bölümlerinde, sinemaya yön veren klasikler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Festival, Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.