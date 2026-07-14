25 Şüpheli Çocuk İstismarı Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika
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25 Şüpheli Çocuk İstismarı Nedeniyle Tutuklandı

14.07.2026 21:37
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İstanbul'da çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri satın alan 25 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada 25 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çocukların cinsel istismarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal paylaşım uygulaması üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri temin ederek satışını yaptığı tespit edilen şüpheli M.Y'nin, 4 Mayıs'ta tutuklandığı bildirildi.

Devam eden çalışmalarda, M.Y'den çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü satın aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda zanlıların ikamet adreslerinde 11-12 Haziran'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ve çok sayıda dijital delil ile materyale el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu materyallerin incelenmesi sonucu 27 şüpheli tespit edildiği, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 25'inin yakalandığı, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, gözaltına alınan 25 şüphelinin sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıkları bildirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 Şüpheli Çocuk İstismarı Nedeniyle Tutuklandı - Son Dakika

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